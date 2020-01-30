Кожен п'ятий українець (більше 20 %) вважає, що авторитарний режим може бути кращим за демократичний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, більшість респондентів (52,4 %) заявили, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України.

Протилежної думки (що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим) дотримуються 20,3 % українців.

Ще 18,8 % опитаних відповіли, що для них взагалі не має значення, демократичний режим в країні чи ні.

“Серед регіонів відрізняється Східний, де віддають перевагу демократичному устрою 37 %, а для 30 % не має різниці, демократичний режим чи ні”, – відзначають соціологи.

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.