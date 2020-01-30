Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Так, більшість респондентів (52,4 %) заявили, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України.
Протилежної думки (що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим) дотримуються 20,3 % українців.
Ще 18,8 % опитаних відповіли, що для них взагалі не має значення, демократичний режим в країні чи ні.
“Серед регіонів відрізняється Східний, де віддають перевагу демократичному устрою 37 %, а для 30 % не має різниці, демократичний режим чи ні”, – відзначають соціологи.
Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
- Згідно з цим же опитуванням, третина українців готові в обмін на власний добробут “поступитися державі частиною своїх прав та громадянських свобод” (в 2018 році таких було 26%).