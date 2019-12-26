Кожен п'ятий українець дотримується думки, що протягом 2020 року може виникнути Майдан-3.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.

“Припускають, що протягом 2020 року може виникнути Майдан-3, 21 % громадян, 66 % вважають, що цього не буде”, – наголошується в результатах дослідження.

На думку 15,8 % громадян, найближчим часом в їхніх містах можливі масові акції протесту (2,7 % в цьому впевнені і ще 13,1 % допускають таку можливість). Вважають таку перспективу малоймовірною 39,9 % респондентів, і ще 34,2 % впевнені, що таких виступів не буде.

Особисто готові брати участь в таких мітингах і демонстраціях 16,3 % опитаних (3,7 % – обов’язково і ще 12,6 % – швидше за все), а 71,3 % – ні.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.