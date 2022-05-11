російсько-українська війна

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«Кажуть, ти телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе» – Волина звернувся до Ілона Маска

Майор Сергій Волина, командир 36-ої окремої бригади морської піхоти створив акаунт у соцмережі Twitter для того, щоб звернутися до американського винахідника та підприємця Ілона Маска із закликом про допомогу.

Четвер, 12 травня 2022, 02:04
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Про це йдеться у дописі Сергія Волини у Facebook.

Військовослужбовець зазначив, що створив сторінку у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

“Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи”, – йдеться у заклику.

Окрім цього, Волина звернувся до кожної людини планети Земля, аби допомогли зробити так, щоб Маск побачив його звернення. Він нагадав, що подейкують, що завданням Маска було надихнути людство, змусити повірити у неможливе.

“Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас!”, – написав військовий з оточеного заводу “Азовсталь”.

Теги: Азовсталь, деблокада, заклик, Ілон Маск, Маріуполь, Сергій Волина, Twitter

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