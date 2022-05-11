«Кажуть, ти телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе» – Волина звернувся до Ілона Маска

Про це йдеться у дописі Сергія Волини у Facebook.
Військовослужбовець зазначив, що створив сторінку у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.
“Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи”, – йдеться у заклику.
Окрім цього, Волина звернувся до кожної людини планети Земля, аби допомогли зробити так, щоб Маск побачив його звернення. Він нагадав, що подейкують, що завданням Маска було надихнути людство, змусити повірити у неможливе.
“Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас!”, – написав військовий з оточеного заводу “Азовсталь”.
- Нагадаємо, Сергій Волина звернувся до української влади із закликом терміново деблокувати Маріуполь, адже ситуація у місті – критична.
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- Петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру extraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.
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