Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі Kadebostany.
Про прем’єру кліпу солістка групи Kazka Олександра Зарецька оголосила на своїй сторінці в Instagram. Співачка зазначила, що зйомки ролика проходили в Стамбулі, а пісня “Baby I’m Ok” — одна з найулюбленіших композицій колективу.
“Бейби, сподіваємось, що у вас все окей, адже в нас є дуже крута новина! Сьогодні ми маємо за честь разом з нашими друзями зі Швейцарії гуртом Kadebostany презентувати відеороботу до EP Drama, в якій одна з історій – наша спільна пісня “Baby I’m Ok”. Ми щасливі нарешті поділитися однією з найулюбленіших наших пісень Kazka та показати вам відеороботу, яку навесні створила команда Kadebostanyу сонячному Стамбулі”, — написала вона.
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🔥 KADEBOSTANY – Baby I’m OK (feat. KAZKA)🔥 Бейби, сподіваємось, що у вас все окей, адже в нас є дуже крута новина! Сьогодні ми маємо за честь разом з нашими друзями зі Швейцарії гуртом KADEBOSTANY презентувати відеороботу до EP DRAMA, в якій одна з історій – наша спільна пісня BABY I'M OK. Ми щасливі нарешті поділитися однією з найулюбленіших наших пісень KAZKA та показати вам відеороботу, яку навесні створила команда KADEBOSTANY у сонячному Стамбулі. Лайкайте, пишіть свої враження про трек і кліп в коментарях та обов’язково підписуйтесь на наші канали, аби не пропустити відео-backstage, прем’єра якого відбудеться вже за тиждень. ➡️Прем’єра відео. Лінк у біо.⬅️ #kazka #kazkaband #kadebostany #babyiamok
Ролик став однією з відеоглав міні-альбому Kadebostanyв по назвою Drama. Автором кліпу виступив турецький режисер Хасан Куюджу.
- Популярний український гурт KAZKA презентував кліп на святкову пісню “Різдвяна”.
- Раніше повідомлялося, що групу KAZKA номінували на премію YUNA 2020.