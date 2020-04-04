Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі Kadebostany.

Про прем’єру кліпу солістка групи Kazka Олександра Зарецька оголосила на своїй сторінці в Instagram. Співачка зазначила, що зйомки ролика проходили в Стамбулі, а пісня “Baby I’m Ok” — одна з найулюбленіших композицій колективу.

“Бейби, сподіваємось, що у вас все окей, адже в нас є дуже крута новина! Сьогодні ми маємо за честь разом з нашими друзями зі Швейцарії гуртом Kadebostany презентувати відеороботу до EP Drama, в якій одна з історій – наша спільна пісня “Baby I’m Ok”. Ми щасливі нарешті поділитися однією з найулюбленіших наших пісень Kazka та показати вам відеороботу, яку навесні створила команда Kadebostanyу сонячному Стамбулі”, — написала вона.

Ролик став однією з відеоглав міні-альбому Kadebostanyв по назвою Drama. Автором кліпу виступив турецький режисер Хасан Куюджу.

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