Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

Захід позиціюється як “музичний фестиваль за участі російських, українських і білоруських зірок”. Комунікація відбувається виключно російською мовою, контактний номер телефона — іспанський.

Організатор акцентує, що орієнтується на російськомовне населення, яке проживає в Європі.

У лайнапі фестивалю зазначені такі виконавці:

  • Земфіра (Росія)
  • “Бі-2” (Білорусь/Росія)
  • “ДДТ” (Росія)
  • Brainstorm (Латвія)
  • “Бумбокс” (Україна)
  • KAZKA (Україна)
  • “Ляпіс 98” (Україна/Білорусь)

Напередодні частина цих виконавців (“Ляпіс 98”, “Бумбокс”, KAZKA та Brainstorm) взяли участь в іншому фестивалі — Atlas Weekend, де так само брали участь російські виконавці (Валерій Меладзе, “Порнофільми”, Shortparis, Wildways, HENSY й Ramil).