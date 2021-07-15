Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.
Захід позиціюється як “музичний фестиваль за участі російських, українських і білоруських зірок”. Комунікація відбувається виключно російською мовою, контактний номер телефона — іспанський.
Організатор акцентує, що орієнтується на російськомовне населення, яке проживає в Європі.
У лайнапі фестивалю зазначені такі виконавці:
- Земфіра (Росія)
- “Бі-2” (Білорусь/Росія)
- “ДДТ” (Росія)
- Brainstorm (Латвія)
- “Бумбокс” (Україна)
- KAZKA (Україна)
- “Ляпіс 98” (Україна/Білорусь)
Напередодні частина цих виконавців (“Ляпіс 98”, “Бумбокс”, KAZKA та Brainstorm) взяли участь в іншому фестивалі — Atlas Weekend, де так само брали участь російські виконавці (Валерій Меладзе, “Порнофільми”, Shortparis, Wildways, HENSY й Ramil).
- В червні Alyona Alyona записала спільний трек з українським виконавцем Іваном Дорном, що співає переважно російською, виступає в Росії й вітав росіян з запуском Spotify, та російським гуртом “Каста”, який виступав в Криму після його незаконної анексії. Через таку колаборацію співачку спіткало чимало критики, вона пообіцяла більше не співпрацювати з виконавцями з Росії.
- За два тижні вона дала більш розгорнутий коментар, в якому пояснила свою позицію.