10-11 вересня в Бенідормі, Іспанія, відбудеться музичний фестиваль Kislorod Live Fest Benidorm. Українські виконавці виступатимуть поряд з Земфірою, "Бі-2" та "ДДТ".

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

Захід позиціюється як “музичний фестиваль за участі російських, українських і білоруських зірок”. Комунікація відбувається виключно російською мовою, контактний номер телефона — іспанський.

Організатор акцентує, що орієнтується на російськомовне населення, яке проживає в Європі.

У лайнапі фестивалю зазначені такі виконавці:

Земфіра (Росія)

“Бі-2” (Білорусь/Росія)

“ДДТ” (Росія)

Brainstorm (Латвія)

“Бумбокс” (Україна)

KAZKA (Україна)

“Ляпіс 98” (Україна/Білорусь)

Напередодні частина цих виконавців (“Ляпіс 98”, “Бумбокс”, KAZKA та Brainstorm) взяли участь в іншому фестивалі — Atlas Weekend, де так само брали участь російські виконавці (Валерій Меладзе, “Порнофільми”, Shortparis, Wildways, HENSY й Ramil).