Про це йдеться у сюжеті Keep Going.

Один із перших випусків на каналі розповідає історію клубу “4х4” – команди автомеханіків, які за мирного часу готували позашляховики до змагань на бездоріжжі, а сьогодні лагодять машини для відрядження на фронт.

Українським бійцям на передовій завжди потрібен транспорт — місткий, надійний та швидкий на бездоріжжі. Волонтери везуть для ЗСУ пікапи та буси з усієї Європи, але багато з цих автівок потребують ремонту. Технічну підготовку машин довіряють Геннадію та його команді автомеханіків, які знаються на позашляховиках, адже до війни виграли не одне трофі-змагання.

Редакція Keep Going побувала в майстерні та побачила, що відбувається з машинами, які йдуть на військову службу. Це саме ті хлопці та дівчата, які готують автівки, які закуповують фонди “Повернись живим”, “Фонд Притули” та інші волонтери.

Частина групи не має досвіду у роботі з автомобілями, проте справно виконують настанови фахівців. Кожен має своє місце у команді.

У сюжеті активісти розповідають як саме виникла ідея створити СТО “для своїх”, та коли вони почали ремонтувати перші автівки, призначені для передової.

“Плануючи напад на Україну, ворог вважав, що не матиме опору, що української нації взагалі не існує. Тепер про існування української нації знає весь світ. Насамперед завдяки ЗСУ, ми головні герої сучасності. Але важливо пам’ятати та демонструвати світу, що за українським військом — уся Україна. Мільйони людей, які ніколи не здадуться. Які вірять у перемогу та наближають її ділом. Ідея Keep Going у тім, щоби ці люди бачили, підтримували та надихали один одного”, – зазначив керівник Keep Going Євгеній Сафонов.