Благодійний проєкт Keep Going готує сюжети про українців, які протистоять російській навалі в тилу. Героями нового проєкту стануть підприємці, програмісти, інженери, ремісники та вчені, які спрямували свої професійні знання та навички на потреби української армії, відновлення країни та допомогу постраждалим від війни.

Про це йдеться у сюжеті Keep Going.

Один із перших випусків на каналі розповідає історію клубу “4х4” – команди автомеханіків, які за мирного часу готували позашляховики до змагань на бездоріжжі, а сьогодні лагодять машини для відрядження на фронт.

Українським бійцям на передовій завжди потрібен транспорт — місткий, надійний та швидкий на бездоріжжі. Волонтери везуть для ЗСУ пікапи та буси з усієї Європи, але багато з цих автівок потребують ремонту. Технічну підготовку машин довіряють Геннадію та його команді автомеханіків, які знаються на позашляховиках, адже до війни виграли не одне трофі-змагання.

Редакція Keep Going побувала в майстерні та побачила, що відбувається з машинами, які йдуть на військову службу. Це саме ті хлопці та дівчата, які готують автівки, які закуповують фонди “Повернись живим”, “Фонд Притули” та інші волонтери.

Частина групи не має досвіду у роботі з автомобілями, проте справно виконують настанови фахівців. Кожен має своє місце у команді.

У сюжеті активісти розповідають як саме виникла ідея створити СТО “для своїх”, та коли вони почали ремонтувати перші автівки, призначені для передової.