Про це повідомило Independent.
Королівський коментатор Роберт Джобсон стверджує, що король Чарльз наказав, аби дружини Гаррі та Вільяма не приїжджали, коли високопоставлені члени королівської родини поїхали до Шотландії відвідати королеву перед її смертю у вересні.
Король Чарльз особисто втрутився у справу та попросив Кейт Міддлтон залишитися, щоб це було чесніше стосовно Меган Маркл.
За словами автора нової книги про королівську родину, Кейт відчуває образу на Меган, оскільки вона відчайдушно хотіла бути тоді в Шотландії.
У книзі йдеться, що Чарльз заявив: з королевою повинні бути тільки діти та онуки. За словами нинішнього короля Великої Британії, дружинам спадкоємців “не належить бути” біля ліжка його матері.
- Принц Гаррі відвідає церемонію коронації Чарльза ІІІ, у той час, як Меган Маркл залишиться в Каліфорнії разом із дітьми Арчі та Лілібет.
- Співаки Адель, Гаррі Стайлс, Роббі Вільямс, Елтон Джон, а також британський гурт Spice Girls відмовилися виступати на церемонії коронації Чарльза III.