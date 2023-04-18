Кейт Міддлтон, дружина спадкоємця британського престолу Вільяма, не змогла попрощатися з королевою Єлизаветою II через дружину принца Гаррі та акторку Меган Маркл. Міддлтон відчувала образу на Маркл, оскільки вона "пропустила останні моменти" життя монархині.

Про це повідомило Independent.

Королівський коментатор Роберт Джобсон стверджує, що король Чарльз наказав, аби дружини Гаррі та Вільяма не приїжджали, коли високопоставлені члени королівської родини поїхали до Шотландії відвідати королеву перед її смертю у вересні.

Король Чарльз особисто втрутився у справу та попросив Кейт Міддлтон залишитися, щоб це було чесніше стосовно Меган Маркл.

За словами автора нової книги про королівську родину, Кейт відчуває образу на Меган, оскільки вона відчайдушно хотіла бути тоді в Шотландії.

У книзі йдеться, що Чарльз заявив: з королевою повинні бути тільки діти та онуки. За словами нинішнього короля Великої Британії, дружинам спадкоємців “не належить бути” біля ліжка його матері.