8 березня принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала військовий полігон Солсбері у Північній Ірландії, де зустрілась з військовими та взяла участь у навчаннях.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, також про це повідомило видання People.

Відтак, на полігоні Солсбері принцеса Уельська зустрілася з ірландськими військовослужбовцями, які зокрема проводять тренінги із розмінування для Збройних сил України.

Це був її перший візит відтоді, як вона стала почесним полковником після смерті королеви Єлизавети II. Вона змінила на посаді свого чоловіка, принца Вільяма, якого король Чарльз III зробив новим полковником валлійської гвардії відповідно до його нового титулу принца Уельського.

На зустріч з військовими Кейт Міддлтон одягла камуфляжну куртку, штани та шапку кольору хакі. Завершила свій образ принцеса Уельська берцями.

“Робота Ірландської гвардії настільки ж широка, наскільки й зразкова, від навчання рейнджерів з протидії браконьєрству в Східній Африці до тренувань з розмінування для Збройних сил України”, – написала Кейт Міддлтон на своїй сторінці в Instagram.

А також додала, що рада була побувати на полігоні й спостерігати за роботою військових, попри несприятливі погодні умови.

Зокрема, Кейт Міддлтон під час свого візиту на військовий полігон у Північній Ірландії взяла участь у симуляції втрат, навчаючись доглядати за пораненими солдатами на полі бою. Візит завершився тим, що Кейт переглянула демонстрацію систем озброєння, які використовує полк.