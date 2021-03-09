Відео опубліковано на YouTube-каналі королівської родини.

Онлайн-зустріч Міддлтон і Харрісон була приурочена до Міжнародного жіночого дня.

“Жасмін Харрісон стала наймолодшою ​​жінкою, яка самотужки перетнула Атлантичний океан на гребному човні. Вона завершила рекордний шлях в 3000 миль (4828 км) 20 лютого у віці 21 року. У Міжнародний жіночий день ми шануємо її видатне досягнення і силу, яку вона має для мотивації і натхнення жінок у всьому світі”, – йдеться на сторінці герцога і герцогині Кембриджських у Twitter.

Сама Харрісон зазначила, що для жінок багато можливостей просто закриті, тому вони часто не знають, що можуть чогось досягти.

“Я думаю, що ви надихаєте молодих жінок. Ви абсолютно праві: поки про ці речі не заговорять і не продемонструють їх, ви ніколи не зможете реалізувати свої приховані можливості”, – сказала герцогиня.

Кейт Міддлтон також торкнулася теми психічного здоров’я, якій вони з принцом Вільямом приділяють багато уваги, і сказала, що воно вкрай важливо в досягненні таких цілей.

  • Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, у якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.