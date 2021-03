Відео опубліковано на YouTube-каналі королівської родини.

Онлайн-зустріч Міддлтон і Харрісон була приурочена до Міжнародного жіночого дня.

“Жасмін Харрісон стала наймолодшою ​​жінкою, яка самотужки перетнула Атлантичний океан на гребному човні. Вона завершила рекордний шлях в 3000 миль (4828 км) 20 лютого у віці 21 року. У Міжнародний жіночий день ми шануємо її видатне досягнення і силу, яку вона має для мотивації і натхнення жінок у всьому світі”, – йдеться на сторінці герцога і герцогині Кембриджських у Twitter.

Jasmine Harrison became the youngest woman to solo row the Atlantic – completing the record-breaking 3,000-mile row on 20th February aged 21.

This International Women’s Day we celebrate her remarkable achievement & the power it has to motivate & inspire women around the world. pic.twitter.com/deHqHwEMNX

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 8, 2021