Наступного дня після виходу скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Уїнфрі герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон провела відео-зустріч з 21-річною Жасмін Харрісон — наймолодшою ​​жінкою, яка сама перетнула Атлантичний океан за 70 днів.

Відео опубліковано на YouTube-каналі королівської родини.

Онлайн-зустріч Міддлтон і Харрісон була приурочена до Міжнародного жіночого дня.

“Жасмін Харрісон стала наймолодшою ​​жінкою, яка самотужки перетнула Атлантичний океан на гребному човні. Вона завершила рекордний шлях в 3000 миль (4828 км) 20 лютого у віці 21 року. У Міжнародний жіночий день ми шануємо її видатне досягнення і силу, яку вона має для мотивації і натхнення жінок у всьому світі”, – йдеться на сторінці герцога і герцогині Кембриджських у Twitter.

Jasmine Harrison became the youngest woman to solo row the Atlantic – completing the record-breaking 3,000-mile row on 20th February aged 21. This International Women’s Day we celebrate her remarkable achievement & the power it has to motivate & inspire women around the world. pic.twitter.com/deHqHwEMNX — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 8, 2021

Сама Харрісон зазначила, що для жінок багато можливостей просто закриті, тому вони часто не знають, що можуть чогось досягти.

“Я думаю, що ви надихаєте молодих жінок. Ви абсолютно праві: поки про ці речі не заговорять і не продемонструють їх, ви ніколи не зможете реалізувати свої приховані можливості”, – сказала герцогиня.

Кейт Міддлтон також торкнулася теми психічного здоров’я, якій вони з принцом Вільямом приділяють багато уваги, і сказала, що воно вкрай важливо в досягненні таких цілей.