Відома британська акторка Кейт Вінслет розповіла, що деякі голлівудські актори не роблять камінг-аут, оскільки побоюються, що їх після цього не будуть запрошувати на ролі гетеросексуальних персонажів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню The Times.

За словами Вінслет, вона знає “мінімум 4 акторів, які приховують свою сексуальність” через “гомофобію” в Голлівуді.

Володарка “Оскара” зазначила, що актори-геї в Голлівуді приховують свою сексуальну орієнтацію в атмосфері “страху”, що це знищить їх подальшу кар’єру.

“Я не можу назвати вам кількість молодих акторів, яких я знаю, – деякі добре відомі, деякі тільки початківці, – які бояться, що їх сексуальність буде розкрита, і що це завадить їм отримати ролі гетеросексуальних персонажів”, – наголосила Вінслет.

“Коли у одного відомого актора з’явився американський агент, він сказав йому: “Я так розумію, що ви бісексуал. Цього краще не афішувати”. Я знаю як мінімум чотирьох акторів, котрі повністю приховують свою орієнтацію. І це дуже болісно. Тому що вони бояться, що їх викриють. І вони кажуть: “Я не хочу, щоб про мене дізналися правду”, – додала зірка “Титаніка”, яку цитує видання People.

На думку акторки, ця проблема більшою мірою стосується чоловіків.

У зв’язку з цим Вінслет виступила проти “засудження, дискримінації та гомофобії” в кіноіндустрії і додала, що ЛГБТ в Голлівуді потребують руху в стилі #MeToo.

“Голівуд має відмовитися від цієї застарілої нісенітниці: “Чи може він грати натуралів, тому що, швидше за все, він гей?.. Ви не повірите, наскільки це широко поширене”, – заявила акторка.

За словами Вінслет, потрібно, щоб більше людей говорили про це відкрито, як вона.

“Я не збираюся залякувати або кидати виклик Голлівуду. Ми просто говоримо про молодих акторів, які, можливо, розглядають можливість приєднатися до цієї професії, і знайти спосіб зробити її більш відкритою… Щоб було менше осуду, дискримінації та гомофобії”, – сказала вона.

Сама Вінслет нещодавно зіграла лесбіянку у фільмі “Амоніт”. У ньому розповідається історія про роман між палеонтологом Мері Еннінг і молодою лондонською леді Шарлоттою.

Актриса пояснила, що могла б говорити про те, що забрала у когось можливість зіграти в цій кінострічці, але її роль нікому іншому не пропонували.

“Ми могли б торкнутися теми того, що я відчуваю, граючи лесбіянку і, можливо, забираючи цю роль у когось іншого. Але мені набридло не бути чесною в тому, що я насправді думаю. І я знаю, що цю роль ніколи не пропонували нікому іншому. Коли я погодилася на зйомки, в мене з’явилася можливість пронести історію ЛГБТК у вітальні”, – розповіла вона.