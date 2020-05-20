Кембриджський університет з метою запобігання поширенню коронавірусу весь наступний рік не проводитиме очні лекції.

Про це пише Financial Times.

“З огляду на те, що, ймовірно, соціальне дистанціювання буде як і раніше вимагатися, університет вирішив, що протягом наступного навчального року не буде очних лекцій”, – заявили в навчальному закладі.

Лекції будуть проводитися онлайн, хоча університет розглядає можливість проведення очних занять у невеликих групах студентів при дотриманні ними соціальної дистанції.

Видання зазначає, що цей захід стане шоком для нинішніх і нових студентів. На інші британські виші також чиниться тиск з вимогою оголосити про те, як вони планують викладати, у зв’язку з тим, що в червні настає крайній термін, коли випускники шкіл країни повинні будуть вирішити, де вони збираються навчатися далі.