Про це пише Financial Times.
“З огляду на те, що, ймовірно, соціальне дистанціювання буде як і раніше вимагатися, університет вирішив, що протягом наступного навчального року не буде очних лекцій”, – заявили в навчальному закладі.
Лекції будуть проводитися онлайн, хоча університет розглядає можливість проведення очних занять у невеликих групах студентів при дотриманні ними соціальної дистанції.
Видання зазначає, що цей захід стане шоком для нинішніх і нових студентів. На інші британські виші також чиниться тиск з вимогою оголосити про те, як вони планують викладати, у зв’язку з тим, що в червні настає крайній термін, коли випускники шкіл країни повинні будуть вирішити, де вони збираються навчатися далі.
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