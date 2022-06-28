Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
За словами проректора Кембриджського університету Стівена Тупа, ініціативу розроблено в партнерстві з українськими університетами та урядом України.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії університет співпрацює з лідерами освіти в Україні для того, щоб підтримати вчених і студентів, які змушені були покинути Україну.
Допомога містить у собі доступ до онлайн-ресурсів та до всеосяжного пакета підтримки. Також університет оплачує житло більш ніж 30 студентам і науковцям з України, які зможуть продовжити навчання та дослідження у Кембриджі.
“Наша спільнота готова робити усе можливе, щоб підтримати Україну в умовах війни”, – зазначив професор Стівен Туп.
Фонд допомоги постраждалим студентам, які нині навчаються в Кембриджі, вже надає допомогу. У межах пакета підтримки також розробляються плани збільшення можливостей для навчання евакуйованих українців, які здобувають освіту.
Довідка. Кембриджський університет — один із найстаріших та найвідоміших університетів у світі. Університет в Кембриджі — це незалежна самоврядна корпорація, що складається з низки установ, що не одержує від уряду жодної допомоги, але й не зазнає жодного нагляду.
- Нагадаємо, що Уряд рекомендував розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а в університетах — з 15 серпня, за винятком перших курсів.
- Підготовка до навчального року триває. Вже 1 вересня українські школи планують розпочати навчання в режимі офлайн. Проте за умови безпечної ситуації в регіонах.
- Програма для організації відеоконференцій Zoom має намір надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.