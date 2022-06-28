Один із найстаріших та найвідоміших університетів світу надав пакет підтримки для українських студентів і науковців, які вимушено змінили місце проживання внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

За словами проректора Кембриджського університету Стівена Тупа, ініціативу розроблено в партнерстві з українськими університетами та урядом України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії університет співпрацює з лідерами освіти в Україні для того, щоб підтримати вчених і студентів, які змушені були покинути Україну.

Допомога містить у собі доступ до онлайн-ресурсів та до всеосяжного пакета підтримки. Також університет оплачує житло більш ніж 30 студентам і науковцям з України, які зможуть продовжити навчання та дослідження у Кембриджі.

“Наша спільнота готова робити усе можливе, щоб підтримати Україну в умовах війни”, – зазначив професор Стівен Туп.

Фонд допомоги постраждалим студентам, які нині навчаються в Кембриджі, вже надає допомогу. У межах пакета підтримки також розробляються плани збільшення можливостей для навчання евакуйованих українців, які здобувають освіту.

Довідка. Кембриджський університет — один із найстаріших та найвідоміших університетів у світі. Університет в Кембриджі — це незалежна самоврядна корпорація, що складається з низки установ, що не одержує від уряду жодної допомоги, але й не зазнає жодного нагляду.