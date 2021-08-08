Кенійський бігун Еліуд Кіпчоґе - третій в історії спортсмен, який двічі став переможцем марафону на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На Іграх у Токіо кенієць фінішував за 2 години 8 хвилин 38 секунд.

36-річний спортсмен, який вважається найвеличнішим марафонцем всіх часів, на 1 хвилину 20 секунд випередив Абді Нагіея з Нідерландів.

У гонці за бронзу бельгієць Башир Абді обійшов кенійця Лоуренса Чероно.

“Сподіваюся, тепер я допоможу надихнути наступне покоління”, – сказав Кіпчоґе, коментуючи свою перемогу у марафоні.

До Кіпчоге двічі олімпійське “золото” в марафоні брали тільки ефіоп Абебі Бикила (1960 і 1964) і Вальдермара Церпінскі з НДР (1976, 1980).