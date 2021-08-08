Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
На Іграх у Токіо кенієць фінішував за 2 години 8 хвилин 38 секунд.
36-річний спортсмен, який вважається найвеличнішим марафонцем всіх часів, на 1 хвилину 20 секунд випередив Абді Нагіея з Нідерландів.
У гонці за бронзу бельгієць Башир Абді обійшов кенійця Лоуренса Чероно.
“Сподіваюся, тепер я допоможу надихнути наступне покоління”, – сказав Кіпчоґе, коментуючи свою перемогу у марафоні.
До Кіпчоге двічі олімпійське “золото” в марафоні брали тільки ефіоп Абебі Бикила (1960 і 1964) і Вальдермара Церпінскі з НДР (1976, 1980).
- У 2019 році повідомлялося, що бігун з Кенії Еліуд Кіпчоґе встановив новий рекорд. Він став першою людиною на планеті, якій вдалося пробігти марафонську дистанцію менш, ніж за дві години.