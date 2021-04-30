Про це повідомляє ВВС.
Каранджа заявляв про те, що для лікування COVID-19 достатньо парових інгаляцій та таблеток гідроксихлорохіна.
Його позицію не підтримала католицька церква та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).
Кенія отримала понад мільйон доз вакцин проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи Covax.
Однак, попри ефективність вакцини, лікар казав про те, що у світі вже є ліки, які ефективно використовують при лікуванні коронавірусу й не потрібно проходити щеплення.
“Вакцинація проти цього захворювання абсолютно не потрібна.. Дивно, що до неї настільки масово закликають”, – казав лікар.
Він неодноразово виступав на різних форумах та наполягав на альтернативних методах лікування коронавірусу.
Коли Каранджа захворів на коронавірус, через тиждень його госпіталізували через ускладнення, викликані COVID-19.
- Організації, що входять до People’s Vaccine Alliance, зробили спільну заяву про те, що близько 70 бідних країн — в тому числі й Україна — зможуть вакцинувати від COVID-19 лише одну з десяти осіб наступного року.