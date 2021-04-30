Кенійський лікар Стівен Каранджа, очільник Асоціації католицьких лікарів Кенії, який не підтримував вакцинацію проти COVID-19, помер внаслідок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ВВС.

Каранджа заявляв про те, що для лікування COVID-19 достатньо парових інгаляцій та таблеток гідроксихлорохіна.

Його позицію не підтримала католицька церква та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Кенія отримала понад мільйон доз вакцин проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи Covax.

Однак, попри ефективність вакцини, лікар казав про те, що у світі вже є ліки, які ефективно використовують при лікуванні коронавірусу й не потрібно проходити щеплення.

“Вакцинація проти цього захворювання абсолютно не потрібна.. Дивно, що до неї настільки масово закликають”, – казав лікар.

Він неодноразово виступав на різних форумах та наполягав на альтернативних методах лікування коронавірусу.

Коли Каранджа захворів на коронавірус, через тиждень його госпіталізували через ускладнення, викликані COVID-19.