Про це повідомляє нідерландська телевізійна служба новин RTL Nieuws.
Депутат Рубен Брекельманс вважає, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну. За його словами, треба обговорити майбутні сценарії та фінансову або матеріальну допомогу.
“Якщо насильство продовжиться, Нідерланди також структурно готові, чи то у фінансовому, чи матеріальному плані, зробити так, щоб Україна знала, на що вона може розраховувати”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Україна вже звернулася щодо допомоги в озброєнні. У відповідь Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна буде постачати. Рубен Брекельманс заявив, що це можуть бути радари, високоточна і протитанкова зброя або протиповітряна оборона.
Депутатка опозиційної Партії праці (PvdA) Каті Пірі зазначила, що їхня країна може допомогти у сфері кібербезпеки. Також забезпечити навчання або постачання протитанкової зброї. Однак дві партії виступають проти відправлення нідерландських військовослужбовців до України.
Зазначимо, що озброєння відбувається на тлі скупчення 100 тисяч російських військових вздовж кордону з Україною. Західні країни-партнери й Вашингтон заявляють про можливе російське вторгнення, яке Москва заперечує. Попри заяви РФ — країна продовжує нарощувати військову силу, тому країни ЄС і НАТО попередили про пакети жорстких санкцій особисто проти Володимира Путіна, його оточення та фінансових інституцій країни з великими банками.
- Нагадаємо, у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.
- У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція подяки союзникам України, які надали допомогу нашій країні через загрозу вторгнення Росії. Захід пройшов під гаслом #ThanksFriends, тобто подякуй союзникам за зброю.
- Жорсткі санкції, котрі Сполучені Штати Америки погрожують запровадити проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну, кардинально змінять повсякденне життя росіян.
- Також відповідно до даних розвідки Сполучених Штатів Америки, президент Російської Федерації Володимир Путін недооцінив наслідки можливого нового нападу на Україну.
- Канада активно розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав “агресивною” спробою Росії дестабілізувати її.
- Також міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що країна надасть Україні кошти для стабілізації та проведення реформ. Він також висловив підтримку Києву на тлі напруженої ситуації з російськими військовими уздовж кордону.