Керівна Народна партія за свободу і демократію Нідерландів (VVD) разом з опозиційною Партією праці виступили за озброєння України через напружену ситуацію на українсько-російському кордоні.

Про це повідомляє нідерландська телевізійна служба новин RTL Nieuws.

Депутат Рубен Брекельманс вважає, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну. За його словами, треба обговорити майбутні сценарії та фінансову або матеріальну допомогу.

“Якщо насильство продовжиться, Нідерланди також структурно готові, чи то у фінансовому, чи матеріальному плані, зробити так, щоб Україна знала, на що вона може розраховувати”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Україна вже звернулася щодо допомоги в озброєнні. У відповідь Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна буде постачати. Рубен Брекельманс заявив, що це можуть бути радари, високоточна і протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Депутатка опозиційної Партії праці (PvdA) Каті Пірі зазначила, що їхня країна може допомогти у сфері кібербезпеки. Також забезпечити навчання або постачання протитанкової зброї. Однак дві партії виступають проти відправлення нідерландських військовослужбовців до України.

Зазначимо, що озброєння відбувається на тлі скупчення 100 тисяч російських військових вздовж кордону з Україною. Західні країни-партнери й Вашингтон заявляють про можливе російське вторгнення, яке Москва заперечує. Попри заяви РФ — країна продовжує нарощувати військову силу, тому країни ЄС і НАТО попередили про пакети жорстких санкцій особисто проти Володимира Путіна, його оточення та фінансових інституцій країни з великими банками.