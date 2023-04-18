У Румунії керівна Соціал-демократична партія (СДП) заявила, що звернеться до уряду для ухвалення надзвичайного указу про тимчасову заборону на імпорт українського зерна.

Про це повідомило Digi24.

Партія вимагатиме, аби уряд Румунії терміново видав нормативний акт про тимчасове зупинення імпорту агропродовольчої продукції з України. Депутати послалися на аналогічні рішення інших країн, які межують з Україною.

На їхню думку, країна має захистити румунських фермерів, оскільки компенсації, отримані від Єврокомісії, не можуть покрити загальну вартість завданих їм збитків.

Соціал-демократи вважають, що постраждалі від імпорту держави Східної Європи провели спільні переговори з представниками Єврокомісії та української сторони.

“Водночас СДП вважає, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну шляхом полегшення транзиту агропродовольчої продукції з цієї країни до інших держав Європейського Союзу або до торговельних шляхів з Чорного моря”, – заявили в партії.