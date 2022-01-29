Про це повідомляє міжнародне видання CNN.
Як зазначає видання, Італією правлять парламент і уряд, і першою особою у державі є прем’єр-міністр. Однак у президента також достатньо повноважень, включаючи призначення прем’єра та оголошення дострокових виборів. Президент часто виступає гарантом стабільності та посередником між партіями у періоди політичних криз.
Серджіо Маттарелла зібрався піти с посади президента, посилаючись на похилий вік. Основним кандидатом у президенти вважався нинішній прем’єр Маріо Драгі. Серед кандидатів спочатку виявився і колишній прем’єр Сільвіо Берлусконі, однак він швидко зняв свою кандидатуру, визнавши, що не підходить на роль нейтрального арбітра італійської політики.
Як зазначає видання, багато хто й до цього закликав Драги залишитися на чолі уряду, оскільки він має хорошу репутацію в Євросоюзі й пристойний досвід боротьби з економічними кризами.
Прем’єр-міністр Маріо Драгі, який не знайшов жодної підтримки для своїх амбіцій щодо цієї посади, зателефонував Маттареллі в суботу і також закликав його залишитися.
На відміну від багатьох країн, де глави держав обираються шляхом всенародного голосування, в Італії його обирають 1009 парламентарів та регіональних представників.
- Нагадаємо, Італія ввела жорсткі обмеження щодо COVID-19, тож Amnesty International закликає країну змінити заходи, щоб уникнути дискримінації людей, які не робили щеплення.
- Уряд Італії ухвалив рішення штрафувати людей, старше 50 років на 100 євро за відмову від обов’язкової вакцинації. Таку ж санкцію застосовуватимуть до тих, хто відмовляється від бустерної дози.