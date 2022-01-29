Вибори президента Італії після тижня та кількох турів голосування в парламенті зайшли в глухий кут. Не зумівши домовитися між собою, депутати та сенатори від різних партій попросили Серджіо Маттареллу затриматись на посаді президента.

Про це повідомляє міжнародне видання CNN.

Як зазначає видання, Італією правлять парламент і уряд, і першою особою у державі є прем’єр-міністр. Однак у президента також достатньо повноважень, включаючи призначення прем’єра та оголошення дострокових виборів. Президент часто виступає гарантом стабільності та посередником між партіями у періоди політичних криз.

Серджіо Маттарелла зібрався піти с посади президента, посилаючись на похилий вік. Основним кандидатом у президенти вважався нинішній прем’єр Маріо Драгі. Серед кандидатів спочатку виявився і колишній прем’єр Сільвіо Берлусконі, однак він швидко зняв свою кандидатуру, визнавши, що не підходить на роль нейтрального арбітра італійської політики.

Як зазначає видання, багато хто й до цього закликав Драги залишитися на чолі уряду, оскільки він має хорошу репутацію в Євросоюзі й пристойний досвід боротьби з економічними кризами.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі, який не знайшов жодної підтримки для своїх амбіцій щодо цієї посади, зателефонував Маттареллі в суботу і також закликав його залишитися.

На відміну від багатьох країн, де глави держав обираються шляхом всенародного голосування, в Італії його обирають 1009 парламентарів та регіональних представників.