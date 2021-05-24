Літак Ryanair, у якому перебував білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич, 23 травня посадили в Мінську за погодження з боку керівництва авіакомпанії.

Про це повідомив керівник бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс на брифінгу в понеділок, інформує литовська національна телерадіокомпанія LRT.

Як сповіщалося, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово поміняв курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Це сталося у той момент, коли літак майже дістався кордону з Литвою. Причина — нібито повідомлення про мінування повітряного судна, надіслане електронною поштою. Після приземлення білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

В першій заяві щодо цього інциденту лоукостер заявив, що мінський аеропорт був найближчим, де літак могли посадити. Однак насправді в момент розвороту на Мінськ повітряне судно знаходилося ближче Вільнюса, про що свідчать дані flightradar24. До того ж авіакомпанія не згадала у пресрелізі про білоруський винищувач, який супроводжував літак до мінського аеропорту на вимогу Олександра Лукашенка.

У другій заяві з цього приводу Ryanair заявила, що випадок був прикладом піратства. Неоднозначність позиції авіакомпанії в цій ситуації спровокувала заклики до її бойкотування у соцмережах.

За словами Кішкіса, пілот посадив літак в Мінську за погодженням з керівництвом компанії Ryanair. Правоохоронні органи з’ясовують ці обставини.

За словами заступника генпрокурора Литви Гінтаса Іванаускаса, наразі з кваліфікацією діянь під час екстреної посадки літака остаточно не визначилися. За попередньою інформацією це розслідують як викрадення літака в терористичних. Кішкіс додав, що як Ryanair і пасажири літака готові співпрацювати з правоохоронними органами.