Керівника державної податкової інспекції Тернополя затримали через вимагання $40 тис. у ексспівробіника комбінату.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадовець разом із сином – директором місцевого підприємства харчової промисловості – вимагали сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч.

“Ці гроші потерпілий начебто завинив роботодавцю через розтрату ввіреного йому майна та продукції. Аби змусити чоловіка відшкодувати «втрати» зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти кримінальники погрожували містянину фізичною розправою”, – йдеться у повідомленні.

Директора підприємства затримали після отримання від потерпілого другої частини “боргу” в розмірі $10 тис. Одночасно затримали керівника податкової інспекції та кримінальників.

Фото: СБУ

Вирішується питання про оголошення підозри за ст. 189 (вимагання) КК України.