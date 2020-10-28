Про це повідомляє агентство Reuters.

Марк Цукерберг з Facebook Inc., Джек Дорсі з Twitter Inc і Сундар Пічаї з Google розкажуть комітету під головуванням сенатора-республіканця Роджера Вікера, що розділ 230 Закону про порядність в комунікаціях, який захищає компанії від відповідальності за контент, розміщений користувачами, має вирішальне значення для вільного вираження думок в Інтернеті.

Дорсі з Twitter попередить комітет, що підрив основи Розділу 230 може значно зашкодити тому, як люди спілкуються в Інтернеті. Цукерберг зазначить, що соціальні платформи, швидше за все, будуть більше піддавати цензурі.

Минулого тижня Facebook і Twitter обмежили поширення неперевіреної публікації видання New York Post про кандидата в президенти від демократів Джо Байдена.

У цій публікації цитуються неперевірені електронні листи від сина колишнього віцепрезидента, Гантера Байдена, коли він був членом правління української енергетичної компанії Burisma. Трамп звинуватив соцмережі в спробі не допустити поширення цих повідомлень.

Сенатори-республіканці та президент США Дональд Трамп вважають, що соціальні платформи, керовані технологічними гігантами, мають антиконсервативний ухил.

Розділ 230 закону 1996 року про пристойність в області комунікації наділяє інтернет-платформи широкими повноваженнями в плані управління своїми сайтами й захищає їх від юридичної відповідальності за дії користувачів, за винятком щодо вузького переліку випадків.

Трамп сказав, що його адміністрація буде “дуже уважно” стежити за соцмережами на тлі наближення президентських виборів.