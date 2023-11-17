Цікаву схему розкрив політичний оглядач Михайло Шнайдер з посиланням на свої джерела серед колишніх топ-менеджерів компанії. Справа в тому, що Корецький одночасно керує і “Укрнафтою”, і “Укртатнафтою”. І “Укртатнафта” поза договором переробила нафту “Укрнафти”, яка була отримана на зберігання. Оскільки права на переробку вона без договору не мала, то отримані 100 тон нафтопродуктів були повернуті “Укрнафті”, яка їх продала за більш ніж 4 млрд грн, за рахунок чого погасила великий податковий борг у I кварталі 2023 року. В липні ж Корецький оформив документи, нібито ті 100 тон нафтопродуктів “Укртатнафтою” були продані “Укрнафті”, чим легалізував прибуток 4 млрд грн прибутку.

“Куди були витрачені кошти, які “Укрнафта” сплатила за нафтопродукти, які і так їй належали, невідомо, адже “Укртатнафта” і досі працює без затвердженого фінансового плану та стратегічних планів розвитку.

Напевно, щоб не легалізовувати ці фальсифікації, від співпраці з “Укрнафтою” вперше відмовилися аудитори з великої четвірки, що поставило під загрозу аудит консолідованої звітності групи “Нафтогаз”, до складу якої входить “Укрнафта”, – пише Михайло Шнайдер.