Керівник держпідприємства "Енергоатом" Петро Котін заявив, що буде тимчасово виконувати обовʼязки генерального директора Запорізької атомної електростанції. Він закликав працівник ЗАЕС не підписувати жодні документи, які надають російські окупанти.

Про це повідомили в “Енерготомі“.

З моменту викрадення росіянами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова — адміністрування станції було перенесене до Києва. 3 жовтня його відпустили, але гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що директор йде з посади.

“Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції”, – сказав очільник “Енергоатому”.

Усі подальші рішення стосовно роботи Запорізької АЕС будуть приймати безпосередньо у центральному офісі НАЕК “Енергоатом”. За словами Петро Котіна, технічні питання стосовно експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції. Працівники будуть узгоджувати дії з центральним офісом “Енергоатома”.

Зазначимо, що гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль близько 16:00. Окупанти зупинили його автівку 30 вересня та силоміць з зав’язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Хоча його звільнили, але він більше не може виконувати обовʼязки, писала пресслужба МАГАТЕ.