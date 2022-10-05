Про це повідомили в “Енерготомі“.

З моменту викрадення росіянами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова — адміністрування станції було перенесене до Києва. 3 жовтня його відпустили, але гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що директор йде з посади.

“Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції”, – сказав очільник “Енергоатому”.

Усі подальші рішення стосовно роботи Запорізької АЕС будуть приймати  безпосередньо у центральному офісі НАЕК “Енергоатом”. За словами Петро Котіна, технічні питання стосовно експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції. Працівники будуть узгоджувати дії з центральним офісом “Енергоатома”.

Зазначимо, що гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль близько 16:00. Окупанти зупинили його автівку 30 вересня та силоміць з зав’язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Хоча його звільнили, але він більше не може виконувати обовʼязки, писала пресслужба МАГАТЕ.