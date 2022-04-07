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Керівник, який нібито дав команду відімкнути «Прямий», «5-й» та «Еспресо», у відпустці – Ірина Геращенко

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" спільно з журналістами вимагали від Концерну РРТ відновити ефірне мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу". Проте його керівник Данілов перебуває у відпустці під час війни, немає на місці й його заступника.

Четвер, 7 квітня 2022, 20:29
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Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Народні депутати отримали звернення від телеканалів та обурення мільйонів українських глядачів, які не зрозуміли, що коїться. Ірина Геращенко нагадала, що на цих телеканалах працюють понад 1500  осіб творчого колективу.

Наразі менеджмент і редакції не отримали відповіді, чому канали вимкнули з ефіру. Ні від Нацради, ні від РНБО, ні від Міністерства інформації.

“Як народні депутати ми почали розбиратися, де знаходиться керівництво концерну РРТ. Під час війни керівник концерну – у відпустці. Другий – катається по країні”, – зазначила Геращенко.

За її словами, депутати вважають ці дії інформаційною диверсією проти президента Зеленського, проти України і єдності. Водночас всі структури, причетні до цієї диверсії, мають припинити її, залучити відповідні телеканали до інформаційного марафону згідно з Указом президента Зеленського і виділити їм час для мовлення.

“Це страшна війна, яка дуже дорого коштує українському народу. І ведеться вона за те, щоб Україна не була росією. І ось ці люди, цей Данілов, який зараз у відпустці, і це керівництво концерну РРТ, яке без жодних підстав відключає –  якраз перетворюють Україну на росію. Нехай подумають, хто вони і яка їхня роль в цій війні”, – наголосила нардепка Вікторія Сюмар.

Своєю чергою народний депутат Володимир Ар‘єв переконаний, що відімкнення телеканалів – це антиукраїнські кроки.

Теги: 5-й, Еспресо, Прямий, Сюмар, Геращенко

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