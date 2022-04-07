Керівник, який нібито дав команду відімкнути «Прямий», «5-й» та «Еспресо», у відпустці – Ірина Геращенко

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Народні депутати отримали звернення від телеканалів та обурення мільйонів українських глядачів, які не зрозуміли, що коїться. Ірина Геращенко нагадала, що на цих телеканалах працюють понад 1500 осіб творчого колективу.
Наразі менеджмент і редакції не отримали відповіді, чому канали вимкнули з ефіру. Ні від Нацради, ні від РНБО, ні від Міністерства інформації.
“Як народні депутати ми почали розбиратися, де знаходиться керівництво концерну РРТ. Під час війни керівник концерну – у відпустці. Другий – катається по країні”, – зазначила Геращенко.
За її словами, депутати вважають ці дії інформаційною диверсією проти президента Зеленського, проти України і єдності. Водночас всі структури, причетні до цієї диверсії, мають припинити її, залучити відповідні телеканали до інформаційного марафону згідно з Указом президента Зеленського і виділити їм час для мовлення.
“Це страшна війна, яка дуже дорого коштує українському народу. І ведеться вона за те, щоб Україна не була росією. І ось ці люди, цей Данілов, який зараз у відпустці, і це керівництво концерну РРТ, яке без жодних підстав відключає – якраз перетворюють Україну на росію. Нехай подумають, хто вони і яка їхня роль в цій війні”, – наголосила нардепка Вікторія Сюмар.
Своєю чергою народний депутат Володимир Ар‘єв переконаний, що відімкнення телеканалів – це антиукраїнські кроки.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” у цифровій мережі Т2. Журналісти звернулися до Президента України, щоб він посприяв розв’язанню ситуації. Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації.
- Опісля журналіст Сергій Сидоренко, журналіст та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликали владу повернути мовлення “5 каналу”, “Еспресо” та “Прямого”.
- Український журналіст Юрій Бутусов відреагував на відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”. За його словами, обмеження свободи слова відносно телеканалів – це зневага до всіх українців.