Андрій Єрмак зазначив, що слова Лаврова про те, що “євреї – найзапекліші антисеміти” мають отримати гідну відповідь. Він нагадав, як на початку широкого вторгнення російська армія влучила ракетою по Бабиному Яру, вбивши цілу родину.

“Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді”, – написав керівник Офісу.

Зазначимо, що Ізраїль назвав подібні висловлювання російського міністра обурливими.

Спочатку росіяни вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр. Тепер Голова МЗС РФ Лавров порівнює Володимира Зеленського з Гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв.

Бо, на думку Лаврова, «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї». (1/2) — Andriy Yermak (@AndriyYermak) May 2, 2022