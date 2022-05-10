Про це повідомив Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Відтепер Україна зі Штатами можуть укласти міжурядові договори про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь США. Деталі договорів та співробітництва в рамках ленд-лізу будуть оприлюднені пізніше. Цей акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

Завдяки ухваленому закону українська сторона отримає високотехнологічну та ефективну зброю. Постачання озброєнь буде супроводжувати з навчанням бійців ЗСУ.

Найголовніше, що ленд-ліз пришвидшує процедуру отримання озброєнь та іншої необхідної нам допомоги. Президенту США Джозефу Байдену дозволяється не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом.

Зазначимо, що ленд-ліз передбачає не тільки отримання зброї. За прикладом Другої світової війни, крім танків та літаків, США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви тощо. Сьогоднішній проєкт може передбачати подібну іншу допомогу, яку ще будуть узгоджувати.

“На дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для неї все, що може. Бо серце демократії сьогодні б‘ється у Києві та на нашій землі”, — резюмував керівник ОП.