Про це повідомив Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.
Відтепер Україна зі Штатами можуть укласти міжурядові договори про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь США. Деталі договорів та співробітництва в рамках ленд-лізу будуть оприлюднені пізніше. Цей акт розрахований на 2022 та 2023 роки.
Завдяки ухваленому закону українська сторона отримає високотехнологічну та ефективну зброю. Постачання озброєнь буде супроводжувати з навчанням бійців ЗСУ.
Найголовніше, що ленд-ліз пришвидшує процедуру отримання озброєнь та іншої необхідної нам допомоги. Президенту США Джозефу Байдену дозволяється не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом.
Зазначимо, що ленд-ліз передбачає не тільки отримання зброї. За прикладом Другої світової війни, крім танків та літаків, США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви тощо. Сьогоднішній проєкт може передбачати подібну іншу допомогу, яку ще будуть узгоджувати.
“На дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для неї все, що може. Бо серце демократії сьогодні б‘ється у Києві та на нашій землі”, — резюмував керівник ОП.
- Нагадаємо, 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ.
- У закону про ленд-ліз йдеться про надання президентові США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для “захисту цивільного населення від російського військового вторгнення” й інших цілей.
- Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.
- “Україна здатна перемогти у війні проти РФ за умови правильної підтримки” – Ллойд. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.