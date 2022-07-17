Про це повідомив в Instagram керівник патрульної поліції.
27 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по торгівельному центру, коли там могли знаходитися понад тисяча людей. Під час повітряної тривоги “Амстор” не закрили, а відвідувачів ТЦ не вивели з будівлі.
Внаслідок влучання ракети загинула 21 особа та ще 66 постраждали. На місці трагедії було виявлено 29 фрагментів тіл.
“65 секунд – життя патрульного поліцейського — з пекла на землі. 27.06.2022. Кременчук – ТРЦ “Амстор”. Нема чого тут говорити. Оркостан – країна фейк – країна-терорист – убивця”, – підписав кадри Олександр Борзенко.
Розроби завалів у торговельному центрі “Амстор” тривали до 2 липня. До аварійно-рятувальних робіт долучилися понад 1 тисяча 60 осіб та майже 140 одиниць техніки. Половина з них були працівниками ДСНС.
За даними Служби безпеки України окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту. Бомбардувальники вилетіли з аеродрому “Шайковка”, який розташований у Калузькій області РФ. Вони випустили ракети з Курської області, яка знаходиться на українському кордоні.
Голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які причетні до удару по “Амстору”.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться та закликав молитись за мир.
- Після трагедії, що сталася в торговельному центрі “Амстор” у Кременчуці внаслідок влучення російської ракети, люди щодня приносять квіти та іграшки на місце воєнного злочину та плачуть.
- Родинам людей, які загинули внаслідок ракетного удару росіян по ТЦ “Амстор” у Кременчуці, виплатять грошову компенсацію розміром у 100 000 гривень.