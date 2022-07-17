Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко опублікував відео того, що відбувалося всередині ТЦ "Амстор" після влучання ракети 27 червня.

Про це повідомив в Instagram керівник патрульної поліції.

27 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по торгівельному центру, коли там могли знаходитися понад тисяча людей. Під час повітряної тривоги “Амстор” не закрили, а відвідувачів ТЦ не вивели з будівлі.

Внаслідок влучання ракети загинула 21 особа та ще 66 постраждали. На місці трагедії було виявлено 29 фрагментів тіл.

“65 секунд – життя патрульного поліцейського — з пекла на землі. 27.06.2022. Кременчук – ТРЦ “Амстор”. Нема чого тут говорити. Оркостан – країна фейк – країна-терорист – убивця”, – підписав кадри Олександр Борзенко. Розроби завалів у торговельному центрі “Амстор” тривали до 2 липня. До аварійно-рятувальних робіт долучилися понад 1 тисяча 60 осіб та майже 140 одиниць техніки. Половина з них були працівниками ДСНС.