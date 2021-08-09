Виконувач обов’язки голови правління “Укрзалізниці” Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

У компанії зазначили, що “взяли до відома рекомендацію, зазначену у рішенні Ради національної безпеки та оборони” та пов’язані з цим обговорення.

7-8 серпня відбулися позачергові засідання наглядової ради, під час яких вирішили задовольнити заяву Івана Юрика щодо звільнення його від тимчасового виконання обов’язків голови правління з дати призначення нового керівника.

Відомо, що Юрик продовжить роботу в “УЗ” на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабміну задовольнити вказану заяву та схвалити відповідне рішення.

Крім того, наглядова рада розглянула рекомендацію Номінаційного комітету та вирішила рекомендувати Уряду погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасовим виконувачем обов’язки голови правління до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління.

Що відомо про Олександра Камишіна?

Олександр Камишін зараз обіймає посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього Камишін працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008), у фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року – видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року Камишін обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. Водночас він був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року – керівний партнер Fortior Capital.

Нагадаємо, що у Раді національної безпеки і оборони запропонували тимчасово змінити керівництво “Укрзалізниці”, оскільки проблеми компанії загрожують національній безпеці України.