Міський голова Києву Віталій Кличко повідомив, що президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обовʼязків. Днями журналісти повідомили, що він виїхав з України через довідку про інвалідність та разом з дружиною підкорив Еверест.