Джерело: міськголова Віталій Кличко.

На його вимогу провели спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ “Київміськбуд”. Під час заходу ухвалили рішення щодо проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

“На цей час керівник “Київміськбуду” Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків”, — заявив Кличко.

Нині працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. Група має надати результати перевірки діяльності ПрАТ “Київміськбуд” та її керівництва.

Наглядова рада доручила “Київміськбуду” продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.