Джерело: міськголова Віталій Кличко.
На його вимогу провели спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ “Київміськбуд”. Під час заходу ухвалили рішення щодо проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.
“На цей час керівник “Київміськбуду” Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків”, — заявив Кличко.
Нині працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. Група має надати результати перевірки діяльності ПрАТ “Київміськбуд” та її керівництва.
Наглядова рада доручила “Київміськбуду” продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.
- У травні 2023 року президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір підкорив Еверест. Утім, він залишав територію України за довідкою про інвалідність. У пресслужбі компанії заявляли, що він має третю групу інвалідності, оскільки з 2005 року бореться із онкологічною хворобою (меланома). Водночас експедиція коштувала близько 150 тисяч доларів.
- У дружини президента Київміськбуду Ігоря Кушніра знайшли віллу на Лазуровому узбережжі (Франція), яка коштує орієнтовно 20 мільйонів євро. Компанія дружини забудовника придбала у 2019 – 2020 роках французьку фірму, на яку оформлено віллу.