Керівникам Полтавського ГЗК повідомлено про підозру у привласненні майже 400 млн грн бюджетних коштів

Джерело: Офіс генерального прокурора
Голову ПрАТ “Полтавський ГЗК”, заступника голови правління, головного бухгалтера, начальника відділу та двох колишніх керівників товариства звинувачують у заволодінні чужим майном та легалізації майна, отриманого незаконним шляхом (згідно зі статтями 191, 209 частини 5 та 3 відповідно Кримінального кодексу України).
За даними слідства, керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату незаконно заволоділо корисними копалинами, які вони потім продавали за заниженими цінами без необхідних дозволів. Повідомляють, що тонну видобутої сировини вони продали за ціною 30-50 гривень, в той час, як ринкова ціна була в 10 разів вищою. Таким чином, підозрюється, що посадовці комбінату незаконно заволоділи понад 380 мільйонами гривень.
Для здійснення цієї схеми організатори подавали недостовірну інформацію у звітній та фінансово-господарській документації.
Під час обшуків у місцях проживання, офісах та виробничих приміщеннях знайдено відповідні документи та інші докази.
Зараз розглядається питання про застосування запобіжних заходів до підозрюваних.
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