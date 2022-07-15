Про це повідомив директор медіагрупи Євген Бондаренко у коментарі “Суспільному”.
За його словами, це його щотижневий лист до всіх співробітників. Керівники розпочинають звільнення певних категорій співробітників, які “були в простої”. Це триватиме кілька тижнів, проте до кінця літа процес звільнення співробітників завершиться
Він додав, що звільняти будуть понад 20% працівників медіагрупи, їм обіцяють додатково виплатити щонайменше три оклади. Щодо інших 80 відсотків співробітників наразі рішення немає.
Поки Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та міністерство юстиції не анулює телевізійні та супутникові ліцензії “Медіа Групи Україна” телеканали продовжать транслювати Марафон “Єдині новини”. Водночас інформаційна команда, включно із ведучими, редакторами, журналістами та знімальними групами на передовій продовжать працювати.
“Зараз ми чекаємо на рішення щодо ліцензій. До цього часу ми працюємо в Марафоні. Працівники отримують заробітну плату і будуть працювати. Вони продовжать роботу в штатному режимі”, — сказав Бондаренко.
- З 00:00 12 липня всі телеканали та онлайн-інтернет видання, які входять до “Медіа Група Україна”, припинили оновлення. Це сталось після заяви бізнесмена Ріната Ахметова про вихід інвестиційної групи SCM з “Медіа Група Україна”.
- Також Рінат Ахметов вийшов відразу з-під двох критеріїв визнання олігархом після виходу з медіабізнесу та після складання депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським.