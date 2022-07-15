Після заяви бізнесмена Ріната Ахметова про вихід з медіабізнесу, керівництво "Медіа Групи Україна" почало звільняти працівників. 15 липня листи із відповідними повідомленням почали надходити до співробітників, які останнім часом були "в простої".

Про це повідомив директор медіагрупи Євген Бондаренко у коментарі “Суспільному”.

За його словами, це його щотижневий лист до всіх співробітників. Керівники розпочинають звільнення певних категорій співробітників, які “були в простої”. Це триватиме кілька тижнів, проте до кінця літа процес звільнення співробітників завершиться

Він додав, що звільняти будуть понад 20% працівників медіагрупи, їм обіцяють додатково виплатити щонайменше три оклади. Щодо інших 80 відсотків співробітників наразі рішення немає.

Поки Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та міністерство юстиції не анулює телевізійні та супутникові ліцензії “Медіа Групи Україна” телеканали продовжать транслювати Марафон “Єдині новини”. Водночас інформаційна команда, включно із ведучими, редакторами, журналістами та знімальними групами на передовій продовжать працювати.