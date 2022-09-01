Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу перед Асамблею Всесвітньої Ради Церков заявив, що керівники Російської Православної Церкви нині вводять своїх вірян і всю свою Церкву в "жахливу, навіть відверто антирелігійну, блюзнірську оману".

Про це йдеться у відповідній заяві.

Зазначається, що РПЦ виправдовує загарбницьку війну проти України – “проти своїх, проти наших рідних братів і сестер по вірі”: “Ця пропаганда проти вільних прав громадян іншої країни, цей націоналізм, який свавільно стверджує Божу волю заради імперських мрій про диктатуру, це ставлення має зустріти нашу опозицію, також тут, у цій залі, на цій асамблеї”, — йдеться в повідомленні Штайнмаєра.

“Скільки жінок, чоловіків, а також дітей в Україні стали жертвами цієї агітації, цієї ненависті та цього кримінального насильства – сотні, тисячі, десятки тисяч, занадто багато. Ми маємо це сказати вголос, ми маємо звинувачувати це, не в останню чергу як християнська спільнота ми маємо взяти на себе зобов’язання щодо гідності, свободи та безпеки українців”, — зауважили в Асамблеї.

У Раді Церков наголосили, що бомбардування та цілеспрямовані атаки на цивільні будівлі, квартири, лікарні, торгові центри, вокзали та громадські площі, воєнні злочини — не мають замовчуватися.