Про це йдеться у відповідній заяві.
Зазначається, що РПЦ виправдовує загарбницьку війну проти України – “проти своїх, проти наших рідних братів і сестер по вірі”: “Ця пропаганда проти вільних прав громадян іншої країни, цей націоналізм, який свавільно стверджує Божу волю заради імперських мрій про диктатуру, це ставлення має зустріти нашу опозицію, також тут, у цій залі, на цій асамблеї”, — йдеться в повідомленні Штайнмаєра.
“Скільки жінок, чоловіків, а також дітей в Україні стали жертвами цієї агітації, цієї ненависті та цього кримінального насильства – сотні, тисячі, десятки тисяч, занадто багато. Ми маємо це сказати вголос, ми маємо звинувачувати це, не в останню чергу як християнська спільнота ми маємо взяти на себе зобов’язання щодо гідності, свободи та безпеки українців”, — зауважили в Асамблеї.
У Раді Церков наголосили, що бомбардування та цілеспрямовані атаки на цивільні будівлі, квартири, лікарні, торгові центри, вокзали та громадські площі, воєнні злочини — не мають замовчуватися.
- 30 серпня Кабінет Міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника російської православної церкви Кирила Гундяєва та ще семи її представників. Відповідне рішення уряд прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
- Раніше Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков із закликом притягнути російського патріарха Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності й позбавити його патріаршого престолу.
- Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку РФ, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.