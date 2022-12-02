Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі. Саме тому керівники ОСР особисто відповідатимуть за порушення графіків відключень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів нараду щодо справедливої й рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії.

Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі. За його словами, аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, з яких надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів.

“При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність”, – зазначив Герман Галущенко.

Своєю чергою, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час наради також зауважив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

Крім того, у Міненерго додали, що регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

Зокрема, керівник Держенергонагляду своєю чергою зазначив, що на виконання наказу Міненерго №403 інспекція разом з представниками НКРЕКП, «Укренерго» та СБУ проводитиме позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії. Уповноважені представники відповідних структур чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків.