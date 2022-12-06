Керівниця каналу «Дождь» «слізно» попросила повернутися журналіста, котрого раніше звільнили за заяву щодо допомоги армії РФ

Відповідне відео з вибаченнями вона опублікувала у Telegram, повідомляють #Букви.
За її словами, Коростелева звільнили за “помилку”.
“Це було найжахливіше, що ми могли зробити в тій ситуації. Потрібно було усунути Льошу від етеру, видихнути. Ми зробили жахливо. І всі ці чотири дні я хочу виправити цю помилку і сказати — Льошу, пробач”, — закликала Синдєєва у відеозверненні.
Вона додала, що українці можуть не пробачити телеканалу “цю помилку”. Натомість, вона ж хоче “залишитися людиною, як залишалася весь цей час людиною, а не г**ном”.
Російський телеканал звільнив ведучого, котрий в етері заявив про “допомогу російським солдатам з елементарними зручностями”. На його захист стали журналісти Лютова і Роменський, оголосивши про те, що йдуть з каналу.
Перепросити гендиректорка намагалась вже після того, як стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”.
Заступник головного редактора “Української правди” Євген Будерацький також звернув увагу на оприлюднення відео після того, як у телеканалу все ж відібрали ліцензію.
“Тобто, вони спочатку звільняють ведучого, бо розуміють, що за його позицію у них можуть забрати ліцензію, а потім, коли ліцензію таки забирають, благають повернутись, тим самим визнаючи, що звільняли його не за хрінову позицію, а просто щоб їх не закрили. Завіса”, – прокоментував він.
Довідка. Скандал навколо російського телеканалу “Дождь” спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті. Після цієї заяви телеканал припинив співпрацю з Коростельовим.
Опісля троє співробітників “опозиційного” “Дождя” оголосили, що йдуть з каналу після звільнення їхнього колеги, ведучого Олексія Коростельова, який в етері заявив, що канал допомагає російській армії.
6 грудня стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”, який раніше був учасником кількох скандалів щодо підтримання російських військових та пропагандистських наративів РФ.
- Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала російський телеканал “Дождь” на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу РФ.
- Речник російського президента Дмитро Пєсков відреагував на анулювання ліцензії російського опозиційного телеканалу “Дождь” у Латвії.
- Російська журналістка Ксенія Собчак звинуватила українців у нацизмі через негативні коментарі. Скандал стався через пост бренду Zara з російською моделлю.
- Колишня редакторка російського “Первого канала” Марина Овсяннікова, попри свої попередні заяви, сказала, що пропагандистський канал “відвертими фейками не займається”, а також наголосила, що сама виконувала лише “технічну роботу”.