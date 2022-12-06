російсько-українська війна
19:30 Загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі – Генштаб
19:13 Керівниця каналу «Дождь» «слізно» попросила повернутися журналіста, котрого раніше звільнили за заяву щодо допомоги армії РФ
Партнерський матеріал
18:53 Доставка генераторів та електрогенеруючих пристроїв з Європи
18:44 Блінкен застерігає від «фальшивого перемир’я» з Росією
18:24 Донецьк опинився під обстрілом: попередньо загинули шість осіб, зокрема ««суддя» та «депутатка ДНР»
18:19 Мінцифри співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у сфері кіберзахисту Recorded Future
17:58 Депутат від «ЄС» зареєстрував петицію про визначення невідкладним законопроєкту щодо заборони РПЦ і її структур
17:42 У Дніпрі приберуть з публічного простору пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому
17:33 Поблизу Херсона виявлено ще одну катівню
17:07 Парламент Індонезії схвалив новий кримінальний кодекс, який забороняє секс поза шлюбом
16:31 Росія витратила близько 500 мільйонів доларів на масований ракетний удар 5 грудня — Forbes
16:16 До держбюджету України не надходили кошти від націоналізації російських банків
15:52 У Данії посольство України теж отримало небезпечний пакунок
15:34 Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям: хто може подати заявку
15:02 У Кремлі прокоментували відкликання ліцензії у російського телеканалу «Дождь» у Латвії
15:02 За тиждень енергетики повернули світло 43 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській областях
14:57 Чорногорія пожертвує Україні 11% військового бюджету
14:55 У Росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів — глава розвідки
14:52 «Укренерго»: під час масованого обстрілу 5 грудня найбільше постраждали Одеська та Київська області
14:40 Канада надасть Україні 11 млн доларів на розмінування територій
14:26 Павільйон «Квіти України» у Києві позбавили статусу пам’ятки
14:13 СБУ викрила російського загарбника, який розстріляв цивільного в Бучанському районі
14:08 У Румунії у будівлі посольства України знайдено підозрілі конверти
13:57 Україні повернули тіла ще 49 полеглих військових
13:50 У США росіяни розгорнули дезінформаційну кампанію проти України — The Guardian
13:48 Цього року Україна експортувала понад 50 млн тонн агропродукції
13:23 8 українок потрапили до переліку «100 жінок 2022 року» за версією BBC
13:09 Донеччина: за добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів, є поранені
13:05 У Латвії виступили за надання Україні зброї без обмежень щодо її використання
12:42 Найбільше дісталося Одесі: в РНБО повідомили про наслідки вчорашнього ракетного обстрілу
12:35 У Міненерго надали прогноз, коли до Одеської області зможуть повернути світло
11:54 Росіяни готуються знову знищувати будинки у центрі Маріуполя — міська рада

Керівниця каналу «Дождь» «слізно» попросила повернутися журналіста, котрого раніше звільнили за заяву щодо допомоги армії РФ

Гендиректорка російського телеканалу “Дождь”, який позиціює себе як опозиційний і наразі базується в Латвії, Наталія Синдєєва перепросила за звільнення Олексія Коростелева, Маргариту Лютову та Володимира Роменського та закликала повернутись. Раніше Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті.

Вівторок, 6 грудня 2022, 19:13
Підтримати

Відповідне відео з вибаченнями вона опублікувала у Telegram, повідомляють #Букви.

За її словами, Коростелева звільнили за “помилку”.

“Це було найжахливіше, що ми могли зробити в тій ситуації. Потрібно було усунути Льошу від етеру, видихнути. Ми зробили жахливо. І всі ці чотири дні я хочу виправити цю помилку і сказати — Льошу, пробач”, — закликала Синдєєва у відеозверненні.

Вона додала, що українці можуть не пробачити телеканалу “цю помилку”. Натомість, вона ж хоче “залишитися людиною, як залишалася весь цей час людиною, а не г**ном”.

Російський телеканал звільнив ведучого, котрий в етері заявив про “допомогу російським солдатам з елементарними зручностями”. На його захист стали журналісти Лютова  і  Роменський, оголосивши про те, що йдуть з каналу.

Перепросити гендиректорка намагалась вже після того, як стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”.

Заступник головного редактора “Української правди” Євген Будерацький також звернув увагу на оприлюднення відео після того, як у телеканалу все ж відібрали ліцензію.

“Тобто, вони спочатку звільняють ведучого, бо розуміють, що за його позицію у них можуть забрати ліцензію, а потім, коли ліцензію таки забирають, благають повернутись, тим самим визнаючи, що звільняли його не за хрінову позицію, а просто щоб їх не закрили. Завіса”, – прокоментував він.

Довідка. Скандал навколо російського телеканалу “Дождь” спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті. Після цієї заяви телеканал припинив співпрацю з Коростельовим.

Опісля троє співробітників “опозиційного” “Дождя” оголосили, що йдуть з каналу після звільнення їхнього колеги, ведучого Олексія Коростельова, який в етері заявив, що канал допомагає російській армії.

6 грудня стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”, який раніше був учасником кількох скандалів щодо підтримання російських військових та пропагандистських наративів РФ.

Теги: звільнення російських журналістів, російські канали, російські пропагандисти, скандал, телеканал "Дождь"

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook