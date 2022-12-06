Керівниця каналу «Дождь» «слізно» попросила повернутися журналіста, котрого раніше звільнили за заяву щодо допомоги армії РФ

Гендиректорка російського телеканалу “Дождь”, який позиціює себе як опозиційний і наразі базується в Латвії, Наталія Синдєєва перепросила за звільнення Олексія Коростелева, Маргариту Лютову та Володимира Роменського та закликала повернутись. Раніше Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті.

Відповідне відео з вибаченнями вона опублікувала у Telegram, повідомляють #Букви.

За її словами, Коростелева звільнили за “помилку”.

“Це було найжахливіше, що ми могли зробити в тій ситуації. Потрібно було усунути Льошу від етеру, видихнути. Ми зробили жахливо. І всі ці чотири дні я хочу виправити цю помилку і сказати — Льошу, пробач”, — закликала Синдєєва у відеозверненні.

Вона додала, що українці можуть не пробачити телеканалу “цю помилку”. Натомість, вона ж хоче “залишитися людиною, як залишалася весь цей час людиною, а не г**ном”.

Російський телеканал звільнив ведучого, котрий в етері заявив про “допомогу російським солдатам з елементарними зручностями”. На його захист стали журналісти Лютова і Роменський, оголосивши про те, що йдуть з каналу.

Перепросити гендиректорка намагалась вже після того, як стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”.

Заступник головного редактора “Української правди” Євген Будерацький також звернув увагу на оприлюднення відео після того, як у телеканалу все ж відібрали ліцензію.