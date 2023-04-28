Про це інформує пресслужба СБУ.
Зловмисницею виявилася так звана “заступниця голови адміністрації міста Торез” (сучасна українська назва – Чистякове). На цій посаді вона виконувала завдання РФ щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресорки.
Для цього вона організувала в місті “перевалочну базу”, яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів РФ.
Серед “пунктів призначення” були території Сибіру і Далекого Сходу.
За матеріалами СБУ суд призначив колаборантці 15 років ув’язнення.
За даними слідства, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації “ДНР”. Тоді російські окупанти призначили її “керуючою справами” окупаційної адміністрації м. Єнакієве”.
Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.
Згодом її підвищили до “віцемера м. Торез” та доручили відповідати за “соціальний блок”.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Зараз фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Проте тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.
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