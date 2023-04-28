Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисницею виявилася так звана “заступниця голови адміністрації міста Торез” (сучасна українська назва – Чистякове). На цій посаді вона виконувала завдання РФ щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресорки.

Для цього вона організувала в місті “перевалочну базу”, яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів РФ.

Серед “пунктів призначення” були території Сибіру і Далекого Сходу.

За матеріалами СБУ суд призначив колаборантці 15 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації “ДНР”. Тоді російські окупанти призначили її “керуючою справами” окупаційної адміністрації м. Єнакієве”.

Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.

Згодом її підвищили до “віцемера м. Торез” та доручили відповідати за “соціальний блок”.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зараз фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Проте тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.