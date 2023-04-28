До 15 років позбавлення волі засуджено керівницю окупаційних органів РФ на тимчасово окупованій Донеччині, яка займалась депортацією українців до віддалених регіонів Росії.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисницею виявилася так звана “заступниця голови адміністрації міста Торез” (сучасна українська назва – Чистякове). На цій посаді вона виконувала завдання РФ щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресорки.

Для цього вона організувала в місті “перевалочну базу”, яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів РФ.

Серед “пунктів призначення” були території Сибіру і Далекого Сходу.

За матеріалами СБУ суд призначив колаборантці 15 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації “ДНР”. Тоді російські окупанти призначили її “керуючою справами” окупаційної адміністрації м. Єнакієве”.

Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.

Згодом її підвищили до “віцемера м. Торез” та доручили відповідати за “соціальний блок”.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зараз фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Проте тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.