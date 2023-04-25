Служба безпеки України виявила та ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Посадовці медзакладу налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та списання з військової служби за “станом здоров’я”.

За оперативними даними, за виписування фіктивних довідок затримані отримували 150 000 доларів на місяць.

До організації оборудки причетне керівництво медзакладу та профільні лікарі, що діяли у складі злочинної групи.

До незаконної діяльності вони залучили шістьох довірених осіб, які підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, що планували втекти за кордон.

Від замовників вони отримували паспортні дані і передавали їх лікарям, які були залучені до схеми.

Отримані відомості посадовці використовували для оформлення фіктивних історій захворювань та «меддовідок» щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності.

Вартість послуги становила від 2 до 10 тис. дол. Сума залежала від терміновості замовлення і пакету виготовлених “документів”.

Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки.

Під час комплексних заходів правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тис. дол. хабаря.

При обшуках у робочих кабінетах та за місцем проживання організаторів схеми виявлено:

7 млн у гривневому еквіваленті;

печатки і документацію, які підтверджують факти злочину.

На підставі зібраних доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.