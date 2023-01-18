Трагедія з падінням гелікоптера у Броварах сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу у Броварах, який транслювався в етері телемарафону.

“Мета польоту — у справах. В одну з точок…можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ”, — сказав Тимошенко.

Також він пообіцяв надати більше інформації згодом.

Водночас причини авіакатастрофи у Броварах встановлюються, на місці падіння вертольота працюють слідчо-оперативні групи. Про це також в етері телемарафону сказала речниця Національної поліції Мар’яна Рева.

“На місці працюють слідчо-оперативні групи — як Нацполіції, так і ДБР, СБУ”, — зазначила Рева.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинули голова Міністерства внутрішніх справ, перший заступник міністра та державний секретар. Всього відомо про 18 загиблих.