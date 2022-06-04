Окупаційна "влада" у Херсонській області остерігається опору місцевих жителів. Загарбники почали вживати додаткових заходів задля своєї безпеки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За інформацією відомства, російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області бояться опору місцевого населення, який продовжує наростати.

Через це керівництво окупантів почало вживати додаткових заходів щодо своєї безпеки. Зокрема вони пересуваються з великою кількістю охорони, носять бронежилети та їздять у броньованих автомобілях.

Жителі Херсонської області продовжують чинити тотальний спротив окупантам.