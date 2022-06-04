Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За інформацією відомства, російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області бояться опору місцевого населення, який продовжує наростати.
Через це керівництво окупантів почало вживати додаткових заходів щодо своєї безпеки. Зокрема вони пересуваються з великою кількістю охорони, носять бронежилети та їздять у броньованих автомобілях.
Жителі Херсонської області продовжують чинити тотальний спротив окупантам.
- Нагадаємо, у Мелітополі (Запорізька область) призначена окупантами міська голова Галина Данильченко просить звільнити її з посади. Вона боїться за власне життя після серії вибухів у місті.
- Раніше, #Букви поспілкувалися з жителькою Херсона, щоб з’ясувати, який зараз стан справ у місті, та щоб побачити окупацію очима тих, хто її пережив.