Перехоплену розмову оприлюднила Служба безпеки України. 

Окупанти зізнаються, що вони бояться йти у зіткнення зі Збройними силами України. Аби не наступати, вони бунтують.

Для придушення панічних настроїв Москва скеровує в Україну карателів. Наприклад як генерал Рустам Мурадов, відомий жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії. Керівництво РФ влаштовує “показові суди”. Проте бажаного результату вони не дають.

“Ну, Мурадов приїхав, показовий суд влаштував. Бо ніхто не хотів їхати вперед далі… Ну, ротні не хотіли вести своїх хлопців на смерть. І самі хлопці не були готові. Він учора ротних роз’ї**в, показово там… роздав. Вони все з кишень повикладали, зв’язав їм руки… у ПАЗики посадили і відвезли”, – розповідає батькові окупант.

У результаті “відказників” все одно повертають додому. Офіційно Кремль не визнає масових бунтів, а називає їхню втечу “відпустками”.