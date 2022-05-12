Перехоплену розмову оприлюднила Служба безпеки України.
Окупанти зізнаються, що вони бояться йти у зіткнення зі Збройними силами України. Аби не наступати, вони бунтують.
Для придушення панічних настроїв Москва скеровує в Україну карателів. Наприклад як генерал Рустам Мурадов, відомий жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії. Керівництво РФ влаштовує “показові суди”. Проте бажаного результату вони не дають.
“Ну, Мурадов приїхав, показовий суд влаштував. Бо ніхто не хотів їхати вперед далі… Ну, ротні не хотіли вести своїх хлопців на смерть. І самі хлопці не були готові. Він учора ротних роз’ї**в, показово там… роздав. Вони все з кишень повикладали, зв’язав їм руки… у ПАЗики посадили і відвезли”, – розповідає батькові окупант.
У результаті “відказників” все одно повертають додому. Офіційно Кремль не визнає масових бунтів, а називає їхню втечу “відпустками”.
- Нагадаємо, дружина одного з російських армійців, який зараз перебуває у Харківській області, закликала свого чоловіка катувати українських дітей, тому що вона їх ненавидить.
- Росіяни складають тіла своїх вбитих військових на імпровізованих “звалищах”, де трупів настільки багато, що “гори” досягають двох метрів заввишки.
- Також Служба безпеки України виклала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Цього разу загарбник розповів дружині про те, як російські солдати вбили українську жінку на очах у її дітей.
- Раніше російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.