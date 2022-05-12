Серед особового складу армії РФ зростає кількість випадків масових бунтів. Для їхнього придушення керівництво Росії скеровує "досвідчених карателів", але вони суттєво не впливають на ситуацію.

Перехоплену розмову оприлюднила Служба безпеки України.

Окупанти зізнаються, що вони бояться йти у зіткнення зі Збройними силами України. Аби не наступати, вони бунтують.

Для придушення панічних настроїв Москва скеровує в Україну карателів. Наприклад як генерал Рустам Мурадов, відомий жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії. Керівництво РФ влаштовує “показові суди”. Проте бажаного результату вони не дають.