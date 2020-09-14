Харківський міський голова Геннадій Кернес проходить курс лікування і не перебуває в комі.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив його товариш, бізнесмен Павло Фукс.

Сьогодні низка регіональних Telegram-каналів та ЗМІ розповсюдила інформацію, що Геннадій Кернес перебуває в комі.

“Telegram-канали та деякі ЗМІ пишуть, що мій друг мер Харкова Геннадій Кернес в комі. Це брехня. Говорив з ним 30 хвилин назад. Геннадій Адольфович дійсно хворіє, але при цьому бадьорий і сповнений сил. Завжди перевіряйте інформацію і не вірте фейкам”, – написав Фукс.

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов в коментарі “Суспільному” спростував інформацію про те, що Кернес в комі.

“Спростовую. На мою думку, це одна з виборчих технологій. Нічого подібного і близько немає. Тому я вас дуже прошу, дайте об’єктивну оцінку. Ніхто ні в якій комі”, — сказав Терехов.

“Я сьогодні спілкувався, абсолютно з людиною все нормально, людина лікується, проходить курс лікування, тому я спростовую дану інформацію”, — додав він.