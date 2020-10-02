Про це в своєму Telegram-каналі повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.
“Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на COVID-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт”, – написав Фукс.
Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.
Сьогодні в Харківській міській раді спростували інформацію про нібито смерть Геннадія Кернеса і розповіли про його стан. Зазначалося, що життєдіяльності і працездатності Кернеса ніщо не загрожує.
У міськраді уточнили, що відділення, де знаходиться харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, будь-яких гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність якогось відеозвернення Кернеса до городян.
- Раніше медики клініки “Шаріте” повідомили, що стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить лікування в Німеччині, поліпшується.
- 23 вересня чинного мера Харкова Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.