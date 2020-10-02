Про це в своєму Telegram-каналі повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

“Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на COVID-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт”, – написав Фукс.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

Сьогодні в Харківській міській раді спростували інформацію про нібито смерть Геннадія Кернеса і розповіли про його стан. Зазначалося, що життєдіяльності і працездатності Кернеса ніщо не загрожує.

У міськраді уточнили, що відділення, де знаходиться харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, будь-яких гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність якогось відеозвернення Кернеса до городян.