Геннадій Кернес, знову обраний мером Харкова, сьогодні, 9 грудня, отримав відповідні повноваження.

Про це повідомляє місцеве видання Status Quo.

Відповідне оголошення зробила голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова, яка відкрила першу сесію Харківської міськради нового скликання.

Сам Кернес на сесії був відсутній, оскільки досі проходить лікування в Німеччині. Відтак, він присягу не складав.

Мозгова відзначила, що, відповідно до законодавства, мер зобов’язаний складати присягу особисто, тільки якщо він обирається на цю посаду вперше. Однак Геннадій Кернес вже складав присягу харківського міського голови 24 листопада 2010 року. “У зв’язку з цим Кернес Геннадій Адольфович із цього моменту набуває повноважень харківського міського голови”, – наголосила Мозгова, яку цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Варто відзначити, що Харківська міськрада VIII скликання обрала сьогодні головуючого, який буде вести сесію за відсутності Кернеса.

Як інформує “Інтерфакс-Україна”, за пропозицією депутатів від “Блоку Кернеса – Успішний Харків” головуючим був обраний Олександр Новак (був секретарем міськради попередніх скликань).

Ольга Мозгова поставила це питання на голосування, посилаючись на норму регламенту, яка передбачає обрання головуючого для ведення першої сесії, якщо мер відсутній з поважних причин.

За словами Мозгової, оскільки Кернес знаходиться на лікуванні в клініці “Шаріте”, про що на електронну адресу міськради прийшов відповідний лист, це вважається поважною причиною для відсутності.

Обранню головуючого намагалася перешкодити частина депутатів, які блокували трибуну.

Зокрема, представник ОПЗЖ Анатолій Родзинський стверджував, що Мозгова не має права ставити це питання на голосування. Він наполягав, що необхідно обирати для ведення сесії не головуючого, а президію.

Трибуна на деякий час була заблокована депутатами від різних політсил.

У підсумку все ж була схвалена кандидатура Новака.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.

2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

На місцевих виборах 25 жовтня Кернес здобув перемогу в першому турі на посаду мера Харкова (60,34% голосів). Відтак, він був переобраний на цю посаду.