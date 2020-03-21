Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

У зверненні до Шмигаля зазначається, що метро у Харкові щоденно перевозить близько 800 тис. пасажирів, що складає близько 50 % від загального обсягу перевезень у місті.

Протягом 18-20 березня внаслідок закриття перевезень метрополітеном та обмежень кількості пасажирів у кожному наземному транспорті у місті склалася достатньо складна ситуація з перевезеннями, яка обумовлена перекриттям пасажирами транспортних магістралей, проявами вандалізму до рухомого складу та фізичного насилля до його водіїі, накладанням штрафів на водіїв за наднормативне навантаження рухомого складу, що призвело до численних випадків відмови водіїв від виконання своїх обов’язків і, як наслідок, до транспортного колапсу в місті.

У зв’язку з цим Кернес просить переглянути рішення Кабінету Міністрів України стосовно припинення роботи Харківського метрополітену та поновити перевезення за умови організації обмеженого пропуску пасажирів на станції метро за допомогою працівників Національної поліції та штатної охорони метрополітену.