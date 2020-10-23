Чинний мер Харкова та кандидат на цю посаду Геннадій Кернес, який перебуває у лікарні через ускладнення після COVID-19, пообіцяв скоро повернутись до справ та розібратися з главою Харківської ОДА Олексієм Кучером.

Про це після телефонної розмови з Кернесом повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс на своєму Telegram-каналі.

За його словами, Кернес почуває себе добре. Лікарі дозволяють телефонні дзвінки по 30 хвилин. Скоро мер повернеться до справ.

“Окремо просив передати жителям Харківської області, що займеться сферою охорони здоров’я і розбереться з Кучером, який поставив під загрозу життя і здоров’я людей”, – написав Фукс.

Також Фукс опублікував відеоролик про ситуацію з коронавірусом у Харкові. У п’ятницю, 22 жовтня, в ефірі ток-шоу “Право на владу” Олексій Кучер заявив, що ситуація у Харкові стабільна. За його словами, фінансування вистачає, відбувається підключення нових кисневих точок, а технічний стан лікарень дозволяє витримати спалах вірусу в області. За словами чиновника, він представить план Кучера “Хворіємо безпечно”, яким можуть скористатися інші регіони.

Однак харківські лікарі стверджують, що слова Кучера не відповідають дійсності. Із загальної кількості лікарняних ліжок всього 26% під’єднані до кисневої точки. Цей показник є найгіршим у всій Україні. Ситуація вкрай напружена, щоденно у місті помирають люди з COVID-19.