Відео опубліковано на YouTube-каналі “Новини Харкова”.
Кернес сказав, що Україна не має своєї програми боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції.
“Але ми копіюємо те, що діється в Італії, Німеччині, Франції, Іспанії … У нас української програми боротьби з коронавірусом немає. Такої, як була в Китаї”, – заявив він.
Хтось із депутатів вигукнув із залу, що в Італії метро не закривали.
“В Італії працює і метро, в Італії працюють і трамваї, все в Італії працює. Але тільки там вже ніхто не їздить, здається. Там одні трупики вже”, – сказав міський голова Харкова.
Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- 8 березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.