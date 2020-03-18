Під час роботи позачергової сесії Харківської міськради мер Харкова Геннадій Кернес, коментуючи рішення Кабміну щодо закриття метро, навів приклад з ситуацією в Італії.

Відео опубліковано на YouTube-каналі “Новини Харкова”.

Кернес сказав, що Україна не має своєї програми боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

“Але ми копіюємо те, що діється в Італії, Німеччині, Франції, Іспанії … У нас української програми боротьби з коронавірусом немає. Такої, як була в Китаї”, – заявив він.

Хтось із депутатів вигукнув із залу, що в Італії метро не закривали.

“В Італії працює і метро, в Італії працюють і трамваї, все в Італії працює. Але тільки там вже ніхто не їздить, здається. Там одні трупики вже”, – сказав міський голова Харкова.

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Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.

Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.