Чинного мера Харкова Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Висування відбулося на конференції партії “Блок Кернеса-Успішний Харків”.

Варто відзначити, що сам Кернес зараз знаходиться на лікуванні в Німеччині, тому на конференції не був присутній.

“Я прошу вас підтримати кандидатуру Кернеса Геннадія Адольфовича на посаду Харківського міського голови на цих виборах”, – сказав перший заступник мера Харкова Ігор Терехов, звертаючись до учасників партконференції, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Кернес був обраний кандидатом на безальтернативній основі. За нього проголосували одноголосно.

Він також очолив список кандидатів у депутати міськради від “Блоку Кернеса-Успішний Харків”.

На конференції була затверджена передвиборна програма партії.

Спілкуючись із журналістами, Терехов висловив упевненість, що Кернес, який проходить лікування в берлінській клініці “Шаріте”, найближчим часом повернеться до Харкова.

“Його життєдіяльності ніщо не загрожує. Сьогодні він проходить курс реабілітації в зв’язку з хворобою і найближчим часом, я впевнений, повернеться в місто Харків”, – сказав Терехов, якого цитує “Інтерфакс-Україна”.

Раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

Варто відзначити, що кандидати в мери повинні подати заяву до 24 вересня. Але при цьому документи може подати партія (з огляду на відсутність Кернеса в Україні).

Як пояснила в коментарі #Буквам керівник ОПОРИ Ольга Айвазовська, “подає кандидатуру партія, яка висуває, але має бути написана заява про згоду балотуватися”.

“Оскільки він йде від партії, то і документи може подавати партія. У “Блока Кернеса – Успішний Харків” немає іншого кандидата, крім Геннадія Кернеса”, – відповів на запитання #Букв про балотування Кернеса директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.