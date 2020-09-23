Про це повідомляє “Суспільне”.
Висування відбулося на конференції партії “Блок Кернеса-Успішний Харків”.
Варто відзначити, що сам Кернес зараз знаходиться на лікуванні в Німеччині, тому на конференції не був присутній.
“Я прошу вас підтримати кандидатуру Кернеса Геннадія Адольфовича на посаду Харківського міського голови на цих виборах”, – сказав перший заступник мера Харкова Ігор Терехов, звертаючись до учасників партконференції, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
Кернес був обраний кандидатом на безальтернативній основі. За нього проголосували одноголосно.
Він також очолив список кандидатів у депутати міськради від “Блоку Кернеса-Успішний Харків”.
На конференції була затверджена передвиборна програма партії.
Спілкуючись із журналістами, Терехов висловив упевненість, що Кернес, який проходить лікування в берлінській клініці “Шаріте”, найближчим часом повернеться до Харкова.
“Його життєдіяльності ніщо не загрожує. Сьогодні він проходить курс реабілітації в зв’язку з хворобою і найближчим часом, я впевнений, повернеться в місто Харків”, – сказав Терехов, якого цитує “Інтерфакс-Україна”.
Раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
Варто відзначити, що кандидати в мери повинні подати заяву до 24 вересня. Але при цьому документи може подати партія (з огляду на відсутність Кернеса в Україні).
Як пояснила в коментарі #Буквам керівник ОПОРИ Ольга Айвазовська, “подає кандидатуру партія, яка висуває, але має бути написана заява про згоду балотуватися”.
“Оскільки він йде від партії, то і документи може подавати партія. У “Блока Кернеса – Успішний Харків” немає іншого кандидата, крім Геннадія Кернеса”, – відповів на запитання #Букв про балотування Кернеса директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.
- 17 вересня стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який захворів на коронавірус, полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості.
- У Харківській міськраді заявляли, що Геннадій Кернес залишається кандидатом на посаду мера від блоку “Успішний Харків”.