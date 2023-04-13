Про це повідомляє ОК “Південь”.

Серед дня росіяни завдали авіаційного удару, випустивши з винищувача Су-35 керовану авіабомбу вагою 500 кілограмів по школі в селі Зміївка.

На щастя дітей і викладачів там не було. Школа не функціонує через постійні обстріли. Але на жаль, загинув заступник директора з господарської роботи, охоронець отримав важкі поранення. Будівлю навчального закладу зруйновано”, – зазначили у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що росіяни вчергове продемонстрували свою варварську сутність. Тож закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, у випадку загрози обстрілу — негайно переходити в укриття.

Раніше у Генштабі повідомили, що Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах.

Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.