Американські актори Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот були помічені разом під час фільмування продовження культового серіалу "Секс і місто".

Про це інформують видання People та Entertainment Tonight.

Актори з’явилися разом на знімальному майданчику в понеділок, 2 серпня, в Нью-Йорку (США).

Сара Джессіка Паркер була одягнена в довгу спідницю в горошок, чорне боді з відкритою спиною, а її голову прикрашав аксесуар з пір’ям.

Водночас Кріс Нот позував у діловому костюмі, синій краватці і білій сорочці.

Актори репетирували сцену, і було схоже, що між їхніми героями відбувається напружена розмова.

Як відомо, в продовженні серіалу актори знову виконають ролі головних героїв – письменниці та журналістки Керрі Бредшоу, а також чоловіка її мрії – містера Біга (Джона Престона). Як відомо, Керрі та Біг одружилися в першому повнометражному фільмі (2008 року), знятому як продовження серіалу “Секс і місто”.

Згідно з чутками в ЗМІ, у нинішньому продовженні серіалу їм не вдасться зберегти шлюб і вони перебуватимуть у процесі розлучення.

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Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю 30 хвилин кожна.

У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.

До своїх ролей повернулися головні героїні: Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта).

У продовженні серіалу також з’являться:

• Кріс Нот (який повернеться до знакової ролі містера Біга);

• Девід Ейгенберг (повернеться до ролі Стіва Бреді, чоловіка Міранди Хоббс);

• Еван Хендлер (який знову втілить на екрані роль чоловіка Шарлотти Йорк – Гаррі Голденблатта);

• Віллі Ґарсон (у ролі “найкращого друга-гея” головної героїні Стенфорда Блетча);

• Маріо Кантоне (у ролі Ентоні Марантіно – дизайнера Шарлотти Йорк та партнера Блетча).

Проте у продовженні серіалу не буде Саманти Джонс (роль якої виконувала Кім Кеттролл).

Нові серії вийдуть на HBO Max.

Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато інших.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 років.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.