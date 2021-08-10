62-річна лейтенантка Нью-Йорка Кеті Хочул (Kathy Hochul), представниця Демократичної партії, за 14 днів стане першою жінкою-губернатором штату. Вона замінить Ендрю Куомо, який сьогодні подав у відставку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Наразі Кеті обіймає посадку віцегубернаторки з 2014 року. У 2018 році її переобрали спільно з Куомо.

Кеті просуває ініціативи щодо захисту інтересів жінок, підвищення мінімальної зарплати в Нью-Йорку до 15 доларів, а також — про введення оплаченої відпустки за сімейними обставинами. Вона є обличчям губернаторської ініціативи “Досить, досить”, спрямованої на боротьбу з сексуальними домаганнями та сексуальним насиллям в університетських містечках. Також вона є членкинею цільової групи штату з боротьби зі зловживання героїном та опіоїдами.

Про Кеті вперше заговорили після перемоги на спеціальних виборах до Палати представників США у 2011 році. Вона отримала перемогу на 26 окрузі Нью-Йорку. Це місце вважалося традиційним для представників Республіканської партії, але виграла його демократка. До цього тут перемагали республіканці протягом 40 років поспіль.

До приходу в Конгрес Хочул пропрацювала 18 років в органах місцевого самоврядування. Зокрема — 14 років була членкинею міської ради Гамбурга, а після цього — майже чотири роки секретарем округу Ерік.

У 2006 році Кеті спільно з матір’ю та тіткою заснували в Буффало тимчасовий будинок для жертв домашнього насилля”Будинок Кетлін Мері”. За її словами, бабуся була жертвою домашнього насилля.

10 серпня губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення про відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).