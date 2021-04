Таку заяву вона зробила під час музичного телешоу “American Idol”, інформує видання People.

Так, коментуючи виступ однієї із учасниць шоу – Кассандри Коулман – 36-річна зірка зізналася, що після народження дочки у неї ні на що не вистачає часу.

“Ваш голос – це духовний досвід… Як у новоспеченої матері, у мене не так багато часу, тому я перестала голити ноги. Але поки ти співала, волосся на моїх ногах виросло на півтора дюйма (приблизно 3,8 см, – ред.). Мурашки по всьому тілу! Це було дивовижно”, – звернулася Кеті Перрі до учасниці.

Як доказ своїх слів співачка закинула ноги на стіл, щоб вони потрапили у фокус камери.

Інший суддя шоу Люк Брайан підтвердив наявність волосся у співачки. “На її ногах справді є волосся”, – заявив він.

Згодом Перрі опублікувала жартівливий пост у Twitter на цю тему.

An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ

— KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021