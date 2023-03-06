За результатами дослідження, кетоподібна дієта може підвищити рівень "поганого" холестерину та подвоїти ризик серцево-судинних захворювань. Цей режим харчування характеризується низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жиру.

Про це повідомило CNN.

Дослідження провела докторка Юлія Іатан спільно з клінікою профілактики “Здорове серце”, лікарнею Святого Павла та Центром інновацій серцево-легеневої системи університету Британської Колумбії у Ванкувері.

Дослідники порівняли дієти 305 осіб, які дотримувалися “кетоподібної дієти”, та 1200 людей, які дотримувалися стандартної дієти. Для експерименту вони використовували інформацію про здоров’я з бази даних Великої Британії UK Biobank, яка спостерігала за людьми протягом десяти років.

Люди з кето-дієтою мали вищий рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), холестерину та аполіпопротеїну В, який є білком, що покриває білки холестерину ЛПНЩ. Останній може передбачати захворювання серця. Загалом такі люди здебільшого споживали насичені жири та вдвічі більше жирів тваринного походження (33%). На стандартній дієті число дорівнює 16%.

“Після 11 років спостереження — і після виявлення інших факторів ризику серцево-судинних захворювань: діабет, високий кров’яний тиск, ожиріння та куріння — люди, які дотримувалися “кетоподібної” дієти, мали вдвічі більший ризик отримати серйозні серцево-судинні захворювання — звуження артерій, серцевий напад, інсульт та захворювання периферичних артерій”, — повідомила Юлія Іатан.

Дослідники наголосили, що організм кожного пацієнта може реагувати по-різному, тому існує індивідуальна мінливість між відповідями. Проте у середньому пацієнти, які дотримуються кетоподібної дієти, мають тенденцію до підвищеного рівня “поганого” холестерину (ЛПНЩ).

“Ті групи продуктів, які необхідно виключити для досягнення кетозу, є основними джерелами клітковини в раціоні, а також багатьох важливих поживних речовин, фітохімічних речовин і антиоксидантів. Це викликає занепокоєння у багатьох медичних працівників, які вважають кетогенну дієту шкідливою для довгострокового здоров’я”, — сказав Крістофер Гарднер, професор медицини Стенфордського дослідницького центру профілактики.

Кето або кетоз є метаболічним станом, який виникає, коли печінка починає використовувати накопичений жир для виробництва кетонів, щоб отримати енергію. Печінка вдається до такого, коли тіло втрачає доступ до вуглеводів і думає, що людина голодує. Дієти з низьким вмістом вуглеводів, подібні до кето, понад 70% складатимуться з жиру для насичення організму.

Весь цей жир можна отримати з корисних ненасичених жирів як авокадо, тофу, горіхи, насіння та оливкова олія. Ще дієта дозволяє вживати сало, масло та кокосове масло, а також цільне жирне молоко, сир та майонез. Проте вживання великої кількості продуктів із високим вмістом насичених жирів збільшує вироблення в організмі холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Останній може накопичуватися в артеріях і обмежувати приплив крові до серця та мозку.